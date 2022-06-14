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Вторник, 14 июня 2022, 21:44 мск

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Немцам пообещали продолжение роста цен на продукты

Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир во вторник, 14 июня, заявил, что цены на продовольствие в Германии продолжат свой рост, – сообщает газета Rheinische Post.

В интервью газете Оздемир сказал: «Мы должны исходить из подорожания осенью и зимой, потому что торговля обеспечивается дорогой энергией, в связи с этим повышение цен отразится на конечных потребителях. К сожалению, многое еще только предстоит»

Напомним, согласно данным Федерального статистического управления Германии, инфляция в ФРГ в мае 2022 года составила 7,9%, главной причиной роста цен называются высокие цены на энергию.

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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