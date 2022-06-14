На XXV ПМЭФ примут участие делегации из более чем 40 стран мира

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков во вторник, 14 июня, заявил, что в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планируют принять участие делегации высокого уровня из более чем 40 стран мира, – сообщает РИА Новости.

Ушаков сказал журналистам: «Ожидается достаточно большое число гостей. И если говорить о высокопоставленных делегациях из-за рубежа, официальных, правительственных делегациях, то мы где-то ожидаем, что эти делегации приедут из более 40 стран мира».

Помощник российского президента также сообщил, что на форуме ожидается большое количество экспертов и представителей средств массовой информации

«Что касается освещения форума журналистами, то сейчас зарегистрировано 4188 журналистов из 30 стран», – сказал Юрий Ушаков.

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»