На XXV ПМЭФ примут участие делегации из более чем 40 стран мира

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков во вторник, 14 июня, заявил, что в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планируют принять участие делегации высокого уровня из более чем 40 стран мира, – сообщает РИА Новости.
Ушаков сказал журналистам: «Ожидается достаточно большое число гостей. И если говорить о высокопоставленных делегациях из-за рубежа, официальных, правительственных делегациях, то мы где-то ожидаем, что эти делегации приедут из более 40 стран мира».
Помощник российского президента также сообщил, что на форуме ожидается большое количество экспертов и представителей средств массовой информации
«Что касается освещения форума журналистами, то сейчас зарегистрировано 4188 журналистов из 30 стран», – сказал Юрий Ушаков.
XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
Санкт-Петербург, Иван Бабурин
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