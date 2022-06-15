Байден готов отменить антикитайские пошлины Трампа, чтобы остановить рост цен

Американские власти рассматривают несколько вариантов борьбы с резким подорожанием товаров и продовольствия. Среди них – отмена части торговых пошлин, которые ввел предыдущий президент Дональд Трамп. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Инфляция в США достигла рекордных за 40 лет 8,6%. По мнению Торговой палаты, сокращение числа антикитайских ограничений позволит снизить индекс потребительских цен. С этим согласны бывший глава американского минфина Лоуренс Саммерс и его преемница Джанет Йеллен.

Решение, предположительно, будет озвучено уже в этом месяце. Впрочем, аналитики считают маловероятным отмену пошлин на промышленные товары.

Торговая война США и КНР развязалась в 2018 году, когда Дональд Трамп ввел пошлины на китайские товары, обвинив Пекин в нечестных методах торговли и краже американских технологий. Китай ввел ответные ограничения. Затем в администрации президента Джо Байдена признали, что некоторые пошлины на товары китайских производителей «были неконструктивными и причинили вред».

Вашингтон, Зоя Осколкова

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