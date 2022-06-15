ФРС США впервые за почти тридцать лет повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду, 15 июня, объявила о повышении базовой процентной ставки сразу на 75 б.п., до 1,5-1,75% годовых. Подобное произошло впервые с 1994 года.

Сообщается также, что ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2022 году с 2,8%до 1,7%. Кроме того, ФРС увеличила прогноз по уровню безработицы в 2022 году в США с 3,5% до 3,7%, в 2023 году – повышен с 3,5% до 3,9%.

В свою очередь, РБК со ссылкой на прогнозы экспертов пишет, что инфляция в США, ускорение которой повлияло на решение ФРС, по итогам мая достигла 8,6%, что выше прогноза в 8,3%. Это максимальные темпы роста с декабря 1981 года. Кроме того, ожидалось, что базовая инфляция, то есть без учета роста цен на продукты и энергоносители, замедлится до 5,9%. Однако в итоге она составила 6%.



Вашингтон, Иван Бабурин

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