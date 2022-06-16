Кока-кола останавливает производство и продажи в России

Компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в четверг, 16 июня, заявила, что останавливает производство и продажи напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России, – сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании.

В заявлении Coca-Cola HBC говорится: «Как только запасы компании будут исчерпаны, Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России.

В свою очередь, издание «Фонтанка.ру» сообщает, что участники встречи, на которой компания Coca-Cola провела презентацию газировки, рассказали, что вместо Coca-Cola и Fanta в России появятся новые напитки с привычными цветами под брендами Funky Monkey Cola и Orange.

Москва, Иван Бабурин

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