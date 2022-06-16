Поддержка спроса на авторынке обойдется государству более чем в 20 миллиардов рублей

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров по итогам совещания у главы государства по вопросам развития автопрома в четверг, 16 июня, заявил, что на поддержку спроса на автомобили в РФ в 2022 году будет выделено более 20 млрд. рублей, – сообщают СМИ.

Мантуров сказал журналистам следующее: «Что касается этого года, принято решение о выделении 20,7 млрд. рублей на поддержку спроса. В первую очередь, это возобновление по автокредитованию – 10,2 млрд. рублей, 4,9 млрд. рублей – на льготный лизинг, 2,6 млрд рублей – на скидки по электрическому транспорту, и 3,3 млрд рублей – на газомоторную технику. Это то, что должно быть реализовано в ближайшее время, чтобы простимулировать рынок именно той продукцией, которая беспрепятственно производится и может быть поставлена нашим потребителям».

По мнению министра «это в первую очередь важно и для физических лиц, в части доступности кредитов, и для малого и среднего бизнеса – лизинг техники на газомоторном топливе».

Следует отметить, что Мантуров ранее в четверг заявил, что автопроизводители и дилеры в России располагают запасами автомобилей, необходимо стимулировать спрос на них.

«Мы должны сейчас подумать одновременно не только о том, чтобы импортные автомобили заходили на нашу территорию, но и определиться с тем, достаточно ли у нас спроса на сегодняшний день. Мы должны думать в первую очередь об этом – стимулирование спроса, чтобы появился платежный спрос. В остатках у производителей и дилеров автомобили сегодня есть, их никто не раскупает сильно. Вопрос в цене», – сказал глава минпромторга.

Москва, Иван Бабурин

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