Эмбарго на российскую нефть может привести к остановке европейских НПЗ

Генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 17 июня, заявил, что эмбарго Евросоюза (ЕС) на поставки российской нефти может привести к закрытию ряда европейских НПЗ, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Дюков сказал: «За перенастройку мирового нефтяного рынка придется заплатить мировой экономике и, прежде всего, потребителю, но не российскому. Дополнительные инвестиции в перенастройку «материковых» НПЗ могут снизить их эффективность и поставить вопрос в принципе об их закрытии или перепрофилировании».

«После вступления эмбарго в силу европейские потребители будут вынуждены приобретать нефть из более отдаленных регионов, таких как Канада, Гайана и Бразилия, что приведет к дополнительным логистическим расходам для европейских НПЗ, которые в последние 10-15 лет и так работают с низкой маржинальностью» – сказал глава «Газмпром нефти».

«Сильнее всего ограничение на поставки российской нефти ударит по заводам, расположенным вдали от морского побережья. Именно «материковым» европейским НПЗ, использовавшим преимущественно нефть из РФ и не имеющим выхода к портам, придется серьезно перенастраивать производственные процессы. У этих заводов недостаточный резервуарный парк, нужно накапливать разные сорта нефти, осуществлять блендирование, нужны инвестиции в первичную переработку», – сказал гендиректор «Газпром нефти» и добавил, что, «например, польским НПЗ для перенастройки под норвежскую, североморскую и саудовскую нефть потребовалось 7-8 лет».

«Сейчас Россия поставляет в Азию уже более 50% своей нефти, хотя в начале 2022 года три четверти поставок шли в Европу», – отметил Александр Дюков.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»