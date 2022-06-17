Представитель Республики Сербской поблагодарил Путина за цену на газ

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 17 июня, поблагодарил российского лидера за цену на газ, – сообщает ТАСС.

В частности Додик сказал: «Мы стремимся сохранить нашу политику, мы не хотели присоединяться к санкциям. Благодарю вас, что вы сделали возможным сохранить цену газа на предыдущих условиях. Мы думаем, что российские энергоресурсы не имеют альтернативы. Мы хотим продолжить с инвестициями, мы сегодня говорили с господином Миллером о строительстве продолжения газопровода».

Отметим, что ранее в пятницу, 17 июня, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины сообщил, что договорился с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером о сохранении существующей цены на газ для Сербии.

«Цена газа остается прежней до Нового года. Я поблагодарил за это «Газпром». Это примерно цена, которая есть у Сербии, плюс транзит к нам», – сообщил Милорад Додик и добавил, что в ходе встречи также обсуждалось строительство продолжения газопровода «Балканский поток» в Республику Сербскую.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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