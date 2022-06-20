За командировки на Донбасс будут выплачивать двойную зарплату

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 20 июня, утвердил правила, согласно которым государственные и иные организации должны будут выплачивать сотрудникам зарплату в двойном размере во время их командировок в Донбасс.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится: «Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и иных территориях сохраняемая средняя заработная плата (средний заработок), рассчитанная в соответствии с положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», выплачивается в рублях в двукратном размере».

Сообщается, что принятое решение касается «граждан, занимающих в федеральных госорганах должности, не отнесенные к государственной службе, работников организаций и учреждений, подведомственных федеральным органам власти, а также сотрудников иных организаций, принимающих непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения или восстановлению объектов инфраструктуры в Донбассе и на иных территориях, нуждающихся в этом».

Москва, Иван Бабурин

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