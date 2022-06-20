В Великобритании адвокаты заявили о забастовке

Судебные адвокаты Великобритании в понедельник, 20 июня, поддержали решение Ассоциации адвокатов по уголовным делам (CBA) на следующей неделе начать забастовку, требуя повышения зарплаты, – сообщает газета Guardian.

Как сообщает издание, причиной забастовки стало то, что по данным CBA, за последние 20 лет заработная плата обесценилась почти на 30%.

По данным Guardian, около 81,5% из более 2000 членов из CBA поддержали забастовку, которая продлится четыре недели. Первые выступления начнутся 27 и 28 июня, и с каждой неделей забастовочных дней будет становиться все больше, пока на неделе с 18 по 22 июля все пять дней не будут выделены под забастовку. Ожидается, что адвокаты будут протестовать возле зданий судов, включая центральный уголовный суд в Лондоне, а также суды Бирмингеме, Бристоле, Кардиффе, Манчестере и Лидсе.

Королевские адвокаты Джо Сидху и Кирсти Браймлоу из Ассоциации CBA заявили Guardian: «Эта необычайная приверженность демократическому процессу отображает признание среди адвокатов по уголовным делам на всех уровнях подведомственных округов того, что на кону стоит выживание профессии адвоката по уголовным делам и системы правосудия в уголовных делах, которая так серьезно зависит от их труда».

Лондон, Иван Бабурин

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