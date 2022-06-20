В Словакии обнаружили газ

В Словакии недалеко от города Трнава обнаружено месторождение природного газа, с помощью которого можно будет покрыть 10% годовой потребности республики, – сообщает словацкая газета Pravda.

Как сообщает издание, по оценкам экспертов, в районе, где было обнаружено газовое месторождение, может залегать около 2 млрд. кубометров природного газа, при этом его разработка потребует 2-3 лет и десятков миллионов евро.

Как отмечает братиславская газета, в Словакии против разработки собственных месторождений выступают экологи и жители населенных пунктов, которые находятся в зонах предполагаемой добычи. Между тем страна ежегодно обеспечивает свои нужды за счет собственных источников лишь на 1%.

Братислава, Иван Бабурин

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