Европа не уверена в заполнении хранилищ газа к зиме

Министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен в понедельник, 20 июня, заявил, что Европа, включая Нидерланды, не может гарантировать заполнение своих газохранилищ к зиме без принятия дополнительных мер, – сообщают СМИ.

В заявлении Йеттена, опубликованного на официальном сайте правительства Нидерландов, говорится: «Без дополнительных мер мы больше не можем гарантировать, что нам удастся заполнить газохранилища в Европе и Нидерландах в достаточной степени в рамках подготовки к зиме. Общие поставки газа из России в Европу быстро сокращаются, поэтому отныне на счету каждый кубометр газа, в связи с чем правительство настоятельно призывает компании и домохозяйства экономить как можно больше энергии, в том числе в летний период».

Следует напомнить, что ранее кабмин Нидерландов ввел антикризисный план из-за сокращения поставок российского газа в ЕС. План подразумевает отмену ограничений работы угольных электростанций в период 2022-2024 гг., для снижения последствий нехватки газа.

Гаага, Иван Бабурин

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