Крупнейшая с 1989 года забастовка начинается на британских железных дорогах

В Великобритании во вторник, 21 июня, начинается самая масштабная забастовка сотрудников железных дорог за последние тридцать три года, – сообщает ТАСС.

Сообщается, что во вторник, четверг и субботу поезда по большинству маршрутов не будут ходить вообще, а те, что продолжат действовать, будут работать по сокращенному графику – с 07:30 до 18:30. К тому же поезда будут останавливаться не на всех станциях.

Согласно планам организатора забастовки, британского железнодорожного, морского и транспортного профсоюза RMT, в первый день к акции должны присоединиться 50 тысяч человек. В забастовке примут участие сотрудники компании Network Rail, обслуживающей большую часть железных дорог Соединенного королевства и все центральные вокзалы Лондона. В забастовке также примут участие работники еще 13 железнодорожных компаний и лондонского метро. В следующие два дня на работу не выйдут 40 тысяч человек, кроме работников лондонской подземки.

По информации Network Rail, во время акции протеста нельзя будет добраться на поездах до курортов Пензанс в Корнуолле, Борнмут в Дорсете, Суонси в Южном Уэльсе или до регионов Шотландии, расположенных севернее Эдинбурга и Глазго. Всего в дни забастовок на работу будут выходить около 4,5 тыс. из 20 тысяч в обычные дни.

Причиной акции протеста британских железнодорожников послужило несогласие профсоюза с планами управляющих компаний заморозить повышение зарплат работников и уволить часть из них, увеличить продолжительность рабочего дня с 35 до 40 часов, сократить проверки безопасности, а также закрыть все билетные кассы.

Лондон, Иван Бабурин

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