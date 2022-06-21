Прага готова «сжечь всё», лишь бы обогреть чехов

Уполномоченный правительства Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка во вторник, 21 июня, заявил, что власти страны готовы «сжечь все», чтобы обеспечить жителей страны теплом и электроэнергией, если прекратятся поставки газа, – сообщает европейское издание Euractiv.

Как сообщает издание, Бартушка заявил: «Если этой зимой отключат газ, мы сожжем все, что сможем, чтобы согреть наших людей и выработать электричество». Также уполномоченный чешского правительства призвал ускорить переход на зеленые источники энергии.

«Необходимая Евросоюзу диверсификация поставок газа может быть достигнута в случае, если европейские импортеры смогут подписать долгосрочные контракты, которые должны быть проверены Брюсселем», – сказал Бартушка и уточнил: «Мы говорили с перспективными поставщиками СПГ, и они все заинтересованы в долгосрочных контрактах – 20 или 15 лет, – но большинство из них хотели бы контракт на 20 лет».

На фоне сокращения поставок в Чехию российского газа через территорию Германии в стране активно обсуждают как переход на зеленую энергетику, так и продление сроков работы действующих угольных электростанций.

Прага, Иван Бабурин

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