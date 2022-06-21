Кока-кола не попала в список параллельного импорта

Напитки под брендом Coca-Cola не вошли в перечень товаров, подлежащих параллельному импорту, – сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства РФ.

В министерстве сообщили следующее: «В настоящее время на площадке минсельхоза России не рассматривается возможность внесения напитков под брендами Coca-Cola Company в список товаров для параллельного импорта.Действующие мощности по производству безалкогольных напитков в России позволяют обеспечивать внутренний спрос в полном объеме. Отечественные производители поставляют на рынок широкий ассортимент продукции, включая сладкие газированные напитки, соки и другие товары».

Москва, Иван Бабурин

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