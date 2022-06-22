Байден призвал ввести временный мораторий на топливный налог по всей стране

Президент США Джо Байден в среду, 22 июня, для борьбы с ростом цен на бензин выступил с призывом к конгрессу и властям штатов ввести мораторий на уплату топливного налога сроком на три месяца, – сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В распространенном заявлении Байдена говорится: «В настоящее время федеральное правительство берет налог в размере 18 центов с бензина и 24 цента – с галлона дизельного топлива. Однако в этой уникальной ситуации, когда цены на бензин находятся в среднем в районе $5 за галлон по всей стране, президент Байден призывает Конгресс приостановить действие топливного налога на три месяца – до конца сентября».

Пресс-служба администрации США также сообщает, что американский президент призвал пойти на аналогичный шаг местные власти и власти штатов.

В сообщении Белого дома, в частности, говорится: «Президент Байден понимает, что приостановка действия топливного налога сама по себе не ослабит рост цен, который мы видим. Но президент считает, что в этой уникальной ситуации, когда война на Украине создает издержки для американских семей, Конгресс должен сделать то, что может, чтобы облегчить положение работающих семей».

Вашингтон, Иван Бабурин

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