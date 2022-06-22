В России на протяжении пяти недель не растут и даже снижаются цены

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 22 июня сообщила, что в России на протяжении пяти последних недель цены на товары и услуги снижаются или остаются неизменными, а инфляция в годовом выражении составила 16,4%.

В Росстате сообщили, что по итогам последних четырех недель была зафиксирована дефляцию. Так, в период с 11 по 17 июня цены снизились на 0,12% против дефляции 0,14% неделей ранее.



Из обзора ценовой ситуации минэкономразвития следует, что цены на продовольственные товары снизились на 0,25% в основном за счет удешевления плодоовощной продукции (-2,46%), Позиции в сегменте услуг в среднем подешевели на 0,38%, а непродовольственные товары показали околонулевой рост (0,01%).



Также сообщается, что в середине июня дешевели товары, которые больше всего подорожали в первые недели марта после введения санкций и возникшего ажиотажного спроса среди населения. За отчетную неделю цены на капусту снизились на 9,7%, помидоры – на 6,5%, бананы – на 3,7%, лук – на 2,1%, сахар – на 2%. Авиабилеты экономкласса подешевели на 8,7%.



Что касается роста цен, то по данным Росстата, самым подорожавшим из промышленных товаров оказались электропылесосы, они выросли в цене на 2%. Также увеличилась средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты, здесь зафиксирован рост на 1,4%.



Росстат также представил данные об изменении индекса потребительской уверенности (совокупные потребительские ожидания населения) во втором квартале 2022 года.

Так, по сравнению с первым кварталом текущего года, индекс «потребительской уверенности» снизился на 10 п.п. и составил -31% , что стало худшим показателем, начиная с первого квартала 2015 года. Как показал опрос, 75% респондентов негативно оценивают изменения, произошедшие в экономике за последний год (по итогам первого квартала их доля составляла 54%).



Москва, Иван Бабурин

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