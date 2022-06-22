Tikkurila прекращает свою деятельность в России

Американский холдинг PPG Industries, Inc., в состав которого входит финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila, в среду, 22 июня, распространил сообщение, в котором заявил об уходе из России уходит из России из-за ситуации на Украине, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой Tikkurila говорится: «В настоящее время мы продолжаем только минимальный объем, достаточный для получения необходимого количества местной валюты для оплаты труда наших сотрудников. Ранее мы прекратили все продажи российской нефтегазовой отрасли, государственным структурам, сторонам, которые подпадают под действие последних нормативных актов. Из-за нашей неспособности устойчиво работать даже на этом минимальном уровне PPG приняла решение активировать варианты выхода из России, включая возможную продажу или контролируемый выход с российского рынка».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»