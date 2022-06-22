Байден призвал увеличить производство бензина

Президент США Джо Байден в среду, 22 июня, в своем специальном обращении к нации по поводу роста цен на бензин призвал нефтеперерабатывающие предприятия нарастить объемы производства моторного топлива, – сообщает РИА Новости.

В обращении к американскому народу Байден заявил следующее: «Я призываю национальные предприятия нефтяной промышленности перегонять больше нефти в бензин, чтобы тем самым добиться снижения цен».

Администрация президента США ранее назначила на четверг, 23 июня, экстренную встречу с представителями крупнейших НПЗ, чтобы обсудить рекордный рост цен на моторное топливо.

Следует отметить, что Байден также сказал, что повышение стоимости бензина в США было неизбежным при введении санкций против России.

В свою очередь, министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что причиной роста цен на топливо стала специальная военная операции России на Украине.

На брифинге Грэнхолм сказала: «Думаю, что большинство людей осознают, что цена на топливо является большой движущей силой инфляции, а к росту цен на бензин привела война на Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

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