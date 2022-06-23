Страны БРИКС призвали ВТО избегать протекционистских мер

Страны БРИКС в четверг, 23 июня, приняли декларацию, в которой выступили за проведение реформы Всемирной торговой организации (ВТО) и призвали избегать односторонних и протекционистских мер, – сообщается на сайте Кремля.

В Пекинской декларации XIV саммита БРИКС, опубликованной на сайте Кремля, в том числе говорится: «Мы призываем всех членов ВТО избегать односторонних и протекционистских мер, противоречащих духу и правилам ВТО».

Кроме того в тексте декларации сказано следующее: «Мы подтверждаем поддержку открытой, прозрачной, инклюзивной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы, воплощением которой является Всемирная торговая организация (ВТО). Мы будем конструктивно работать в целях проведения давно назревшей реформы ВТО для построения открытой мировой экономики, которая поддерживает торговлю и развитие, сохраняет центральную роль ВТО в области установления глобальных торговых правил и управления, поддержки инклюзивного развития и поощрения прав и интересов всех членов, включая развивающиеся и наименее развитые страны».

«Мы подчеркиваем приоритетную задачу и настоятельную необходимость начала процесса отбора членов Апелляционного органа для восстановления двухуровневого многостороннего механизма урегулирования споров. Мы согласны с тем, что кризис Апелляционного органа должен быть незамедлительно разрешен вне зависимости от других вопросов. Мы одобряем Совместное заявление БРИКС по укреплению многосторонней торговой системы и реформированию ВТО», – говорится в Пекинской декларации XIV саммита БРИКС.

Москва, Иван Бабурин

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