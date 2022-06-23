Менее чем за год экономика Афганистана сократилась на 40%

Заместитель руководителя по гуманитарным вопросам Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Рамиз Алакбаров в четверг, 23 июня, заявил, что экономика Афганистана сократилась на 30-40%с августа 2021 года, – сообщает RT.

Алакбаров , в частности, сказал: «Это, пожалуй, самая важная проблема в Афганистане, поскольку она может стать причиной конфликта и страданий. С августа афганская экономика сократилась примерно на 30-40%. Объем производства и доходы в стране сократились на 20-30%, а число домохозяйств, получающих денежные переводы, уменьшилось на 50%.Существует вероятность, что уровень безработицы в Афганистане может достичь 40% в этом году, по сравнению с 13% в 2021 году».

«Некоторые прогнозы указывают на то, что уровень бедности (в Афганистане, – прим.ред) может вырасти до 97% к концу 2022 года» – добавил замруководителя МООНСА Рамиз Алакбаров.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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