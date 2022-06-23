Во Франции заявили, что могли бы обойтись без российского газа

Министр промышленности и энергетики Франции Аньес Паннье-Рунаше в четверг, 23 июня заявила, что страна могла бы обойтись без поставок газа из России, – сообщает телеканал BFM Business.

В интервью телеканалу Паннье-Рунаше сказала: «Мы могли бы обойтись без российского газа при условии, что все танкеры СПГ прибудут вовремя и что мы сможем с комфортом заполнить наши стратегические хранилища».

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что страна намерена к началу осени заполнить свои газовые хранилища почти на 100% и в следующем году собирается построить новый плавучий терминал СПГ, «чтобы обеспечить его поставки, несмотря на падение поставок из России».

Париж, Иван Бабурин

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