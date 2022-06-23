Катар выдвинул условие Европе

Катар согласится поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Европу только при условии подписания долгосрочного контракта сроком на 20 лет, – сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам экспертов Bloomberg, Катар может превратиться в ключевого поставщика газа в Европу, в связи с чем Доха планирует потребовать от ЕС подписания долгосрочного контракта на поставки СПГ сроком на 20 лет, что послужит гарантией для многомиллиардных инвестиций в новое производство.

Однако, по мнению источников агентства, страны Евросоюза не хотели бы связывать себя подобными контрактами, считая требования Катара слишком «жесткими». Ведь, в случае заключения такого соглашения у покупателей останется мало возможностей для перенаправления поставок.

Bloomberg пишет, что пока о сроках этого контракта так и не получилось договориться, хотя переговоры начались еще в марте. Страны ЕС пытаются добиться меньшей длительности договора, надеясь в будущем все же перейти на «зеленую энергетику» и отказаться от закупки ископаемых энергоносителей.

По информации Bloomberg, Катар для подкрепления своей позиции на переговорах использовал прецедент недавней сделки между США и Германией на поставку СПГ, когда немецкая Energie Baden-Wuerttemberg AG заключила 20-летний контракт на поставку СПГ с американской компанией Venture Global LNG. Согласно договору, американская компания начнет поставлять по 1,5 миллиона тонн СПГ в год, начиная с 2026 года.

По мнению Bloomberg, на руку Катара играет также стремление Европы в ближайшем будущем полностью отказаться от покупки российского «голубого топлива».

Доха, Иван Бабурин

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