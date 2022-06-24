Шольц: В ЕС все уверены, что Газпром намеренно снизил поставки газа в Европу

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в пятницу, 24 июня, заявил, что никто в руководстве стран-членов ЕС не верит, что «Газпром» снизил поставки газа по «Северному потоку 1» из-за технических проблем.

На брифинге Шольц сказал: «Никто из нас не думает, что технические причины, которые в настоящее время приводятся российским поставщиком для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять нужные шаги. В Германии мы уже давно это сделали».

Напомним, что ранее в ПАО «Газпром» заявили, что сократили прокачку газа по «Северному потоку 1» из-за того, что из Канады не были возвращены с ремонта турбины производства немецкой компании Siemens. В свою очередь, Siemens заявляли что, турбины не могут быть поставлены из-за канадских санкций против России.

Следует отметить, что вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал решение «Газпрома» политическим и заявил, что поставки турбин не имеют отношения к снижению объемов прокачки газа.

Брюссель, Иван Бабурин

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