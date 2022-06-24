Германский вице-канцлер заявил, что стал быстрее мыться

Вице-канцлер и министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в пятницу, 24 июня, заявил, что ради экономии энергии стал проводить в душе значительно меньше времени, – сообщает издание Der Spiegel.

В интервью изданию Хабек сказал: «Я значительно сократил время принятия душа. Я никогда в жизни не принимал душ и пяти минут. Я быстро принимаю душ. Я соблюдаю рекомендации министерства. Быстрый прием душа позволяет сэкономить деньги и энергию».

Кроме того, германский вице-канцлер рассказал об инициативе властей Нидерландов, которые предлагают гражданам сократить время принятия душа с 10 до пяти минут.

Следует отметить, что Хабек также заявил, что в случае нехватки газа в Германии придется прекратить работу ряда отраслей, поскольку страна находится в газовом кризисе и «потребление газа требуется снизить везде, где возможно».

Берлин, Иван Бабурин

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