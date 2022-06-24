Глава МВФ призвала США отменить ограничительные пошлины

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на заседании Фонда с американскими представителями в пятницу, 24 июня, заявила, что рост инфляции и проблемы цепочек поставок требуют от США отмены введенных в последние пять лет ограничительных пошлин, для чего следует работать с торговыми партнерами над снятием разногласий, – сообщает РИА Новости.

В частности, Кристалина Георгиева сказала: «В ходе наших переговоров власти подчеркнули их приверженность открытой, прозрачной и основанной на правилах международной торговле. В этом контексте, особенно во время высокой инфляции и напряженной цепочки поставок, мы ясно видим преимущество от отмены тарифов, введенных в последние пять лет».

«Мы также видим возможность для США взаимодействовать со своими торговыми партнерами для разрешения долгосрочных опасений и разногласий, которые, как мы знаем, существуют в мировой торговой системе», – заявила глава МВФ.

Вашингтон, Иван Бабурин

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