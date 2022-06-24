На Тайване открылся завод по производству ракетного топлива

Чжуншаньский институт науки и технологии в пятницу, 24 июня заявил, что на Тайване начала работу первый в стране завод по производству ракетного топлива, – сообщает портал Focus Taiwan.

Сообщается, что завод, расположенный в уезде Пиндун должен удовлетворить нужды тайваньских вооруженных сил по производству ракет, а также обеспечить дальнейшее исследование новых видов ракетного топлива.

Строительство завода продолжалось три года и обошлось Тайваню в 18,15 млн. долларов. На нем установлены смесители на 300 и 50 галлонов и топливохранилище. Чжуншаньский институт планирует использовать завод при разработке новых ракет. Оборудование для таких заводов признается рядом стратегическим и не продается за границу.

Смесители оборудованы системами безопасности, включая внутреннюю систему пожаротушения, инфракрасные датчики и систему раннего предупреждения о повышении температуры, вибрации и других нештатных ситуациях.

Следует отметить, что Тайвань производит собственные противокорабельные и противовоздушные ракеты, а также покупает подобные комплексы за границей.

Тайбэй, Иван Бабурин

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