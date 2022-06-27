Дерипаска не рекомендовал выпускникам ВУЗов уезжать из России

Председатель совета директоров компании «Русский алюминий», российский миллиардер Олег Дерипаска в понедельник, 27 июня, на церемонии вручения дипломов Высшей школы бизнеса МГУ посоветовал выпускникам не торопиться уезжать из России, – сообщают СМИ.

На мероприятии Дерипаска сказал: «Несмотря на высокий уровень неопределенности, это время несет в себе и новые возможности. Сейчас самое время встроиться в новую реальность, занять новые ниши на рынке в России и в мире. Отъезд из России сейчас будет ошибкой. А те, кто поторопился уехать, будут вынуждены вернуться. Чем раньше это произойдет, тем быстрее страна адаптируется к «новой нормальности».

Российский бизнесмен также сказал, что время сейчас непростое, и «потребуется 5-7 лет, чтобы страна наладила отношения с новыми партнерами – ЮВА, Китаем, Индией, Ближним Востоком и другими странами. При этом Олег Дерипаска напомнил, что «у России уже есть опыт выстраивания с Европой в 90-е, и эта задача была решена за 12 лет».

«Наладить торговлю с новыми рынками можно гораздо быстрее, так как для этого уже есть фундамент в виде хороших отношений на высшем уровне. Вы выпускники университета, вам многое по плечу», – заявил Дерипаска выпускникам Высшей школы бизнеса МГУ.

Москва, Иван Бабурин

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