Медведев заявил, что за блокаду Калининграда Литве можно «перекрыть кислород»

Зампред Совбеза РФ Медведев в понедельник, 27 июня, заявил, что ответные меры России на запрет Литвы на транзит товаров в Калининград будут очень жесткими, они способны «перекрыть кислород», – сообщает издание «Аргументы и факты».

В интервью изданию Дмитрий Медведев сказал: «Естественно, Россия примет ответные меры, и они будут очень жесткими. Значительная часть возможностей носит экономический характер и способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия. Такая эскалация – плохой выбор. И пострадают от нее – обычные граждане Литвы, уровень жизни которых и без того не самый высокий, а по европейским меркам – просто нищенский. Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удается все хуже».

Также зампред российского Совбеза назвал решение о запрете транзита российских товаров хамским и отметил, что вина всецело лежит на Литве и все отрицательные последствия наступят именно для этой страны.

Напомним, что Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.

Москва, Иван Бабурин

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