Евросоюз призвали подготовиться к перебоям поставок газа

Член Еврокомиссии Кадри Симсон, курирующая вопросы энергетики на пресс-конференции в понедельник, 27 июня, заявила, что странам Евросоюза надо учитывать возможность дальнейших проблем с поставками газа из России при подготовке к ближайшей зиме, – сообщает Интерфакс.

В ходе брифинга Симсон сказала: «Газпром» уже сообщил об остановке для техобслуживания «Северного потока» с 11 по 21 июля. Кроме того, нельзя исключать и дальнейших неоправданных решений России о прекращении снабжения стран или компаний. Дальнейшие перебои теперь кажутся вероятными. Странам ЕС нужно готовиться к возможным трудностям и обеспечить дополнительный запас прочности, чтобы не пострадать этой зимой даже в случае полного прекращения российских поставок».

«Еврокомиссия призывает страны по возможности отказываться от газа и переходить на иные энергоресурсы. Это касается промышленных предприятий, выработки электроэнергии, а также отопления. Нам сейчас же нужно усилить экономию энергоресурсов, повышать эффективность использования энергоносителей. Еврокомиссия представит план, показывающий, каким образом ЕС может снизить спрос на газ. В нем, среди прочего, будет дана оценка различных вариантов развития событий на ближайшую зиму», – заявила член Еврокомиссии.

Следует напомнить, что «Газпром» 14 июня сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по «Северному потоку1» из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов (ГПА) из ремонта компанией Siemens. На следующий день газовый гигант заявил, что из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта вынужден остановить эксплуатацию еще одного ГПА Siemens на газопроводе «Северный поток1».

Брюссель, Иван Бабурин

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