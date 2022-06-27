Агентство Moody's вслед за Bloomberg заявило о дефолте России

Международное рейтинговое агентство Moody's расценило как дефолт дефолт по внешним долговым обязательствам то, что в понедельник, 27 июня, держатели российских суверенных еврооблигаций не получили купонные выплаты по двум из них на сумму $100 млн до истечения 30-дневного льготного периода, – сообщается на сайте РБК.



В сообщении Moody's говорится: «27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн. к истечению 30-дневного льготного периода, что мы рассматриваем как дефолт. Президент Владимир Путин 22 июня подписал указ о выплатах по внешнему госдолгу в рублях».



Как отмечает РБК, дефолт по внешним обязательствам могут признавать международные рейтинговые агентства. Кроме Moody's таковыми являются ушедшие из России Fitch и S&P, Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA), сами держатели бондов путем голосования или иностранный суд в случае обращения кредиторов.



Напомним, что в ночь на понедельник, 27 июня, агентство Bloomberg сообщило, что Россия допустила дефолт. Газета The Wall Street Journal заявила, что подобное произошло впервые с 1918 года.



Сообщается, что речь идет о двух выпусках еврооблигаций – долларовых со сроком погашения в 2026 году и номинированных в евро со сроком погашения в 2036 году.

Следует отметить, что в российском минфине заявили, что обязательства были исполнены в полном объеме.

«Выплаты в оригинальных валютах были перечислены 20 мая 2022 года платежному агенту «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), а до конечных адресатов они не дошли из-за действий международных расчетно-клиринговых систем», – пояснили в ведомстве.



Вашингтон, Иван Бабурин

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