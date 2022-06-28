США ввели запрет на импорт российского золота

Министерство финансов США во вторник, 28 июня, ввело запрет на импорт золота из России. При этом запрет не касается золота, которое находилось за пределами России на момент вступления в силу этого распоряжения. Распоряжение вступает в силу в момент публикации.

В распоряжении, опубликованном на сайте ведомства, говорится: «Импорт в Соединенные Штаты золота из Российской Федерации запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или лицензией, или иным разрешением бюро по контролю за иностранными активами».

Вашингтон, Иван Бабурин

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