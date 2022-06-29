В Израиле ожидается резкий рост цен на электроэнергию

В Израиле в среду, 29 июня, появились сообщения о предстоящем повышении тарифов на электричество. Это связано с продолжающимся ростом мировых цен на уголь после начала войны на Украине, – сообщают израильские издания.

Так, издание «Мако» пишет, в ближайшее воскресенье, 3 июля на заседании Управления электроэнергией должно быть принято решение о повышении тарифов на электроэнергию в стране на 10-15%. Это будет второе повышение цен на электричество для домохозяйств с начала этого года

«В феврале текущего года тарифы выросли на 5,7%, но после решения министра финансов Авигдора Либермана о снижении акциза на уголь, тариф для домохозяйств снизился на 2,2%. При этом во время февральского роста цен Управление электроэнергии предупреждало, что мировые цены на уголь выросли вдвое, и, если ситуация не изменится, то рост цен на электричество продолжится уже при следующей индексации тарифов», – сообщает The Marker.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»