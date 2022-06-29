В России на шельфе Печорского моря открыто новое нефтяное месторождение

Компания «Роснефть» в среду, 29 июня, сообщила, что геологоразведочные работы, проведенные специалистами компании в акватории Печорского моря, подтвердили значительный нефтяной потенциал Тимано-Печорской провинции на шельфе и стали основой для продолжения изучения и освоения региона.

В сообщении компании также говорится: «На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены 82 млн. тонн извлекаемых запасов нефти. Месторождение получило название Мадачагское и стало одним из самых крупных открытий на шельфе России за последнее время».

«Месторождение открыто по результатам бурения поисково-оценочной скважины на одноименной структуре Медынско-Варандейского лицензионного участка. Бурение осуществлялось с берега, с отходом от вертикали до 1232 м, общая глубина скважины составила 4435 м. В ходе испытаний получен фонтанный приток нефти с максимальным дебитом 220 куб. м/сут. Полученная нефть легкая, малосернистая, незначительной вязкости», – сообщили в «Роснефти».

Москва, Иван Бабурин

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