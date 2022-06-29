Reuters: Экспорт полупроводников в Россию упал на 90%

Глава минторга США Джина Раймондо в среду, 29 июня, заявила, что после того как США и их союзники ввели соответствующие санкции, глобальный экспорт полупроводников в Россию сократился на 90%, – сообщает Reuters.

Раймондо, в частности, сказала: «Ограничения в отношении российского аэрокосмического сектора подрывают его способность получать доходы и поддерживать военную авиацию. В ближайшие четыре года Россия, возможно, будет вынуждена снять с рейсов от половины до двух третей самолетов, чтобы разобрать их на запчасти».

Ранее в американском министерстве торговли заявляли, что намерены лишить российский оборонно-промышленный комплекс, самолетостроение и судостроение важнейших технологических элементов.

Следует напомнить, что сразу после начала российской специальной военной операции на Украине США ввели ограничения на экспорт технологий в Россию. В рамках санкций экспортный регулятор BIS отказывает экспортерам в выдаче лицензий на поставки в Россию полупроводников, компьютеров, лазеров, сенсоров и др.

Вашингтон, Иван Бабурин

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