В России зафиксировано рекордное с 2015 года снижение реальных зарплат

Федеральная служба государственной статистики в среду, 29 июня, опубликовала доклад «Социально-экономическое положение России», из которого следует, что реальные начисленные зарплаты в апреле 2022 года сократились на 7,2% в годовом выражении.

Согласно докладу Росстата, снижение показателя на фоне западных санкций и разгона инфляции стало рекордным с декабря 2015 года, тогда реальные зарплаты сократились на 8,4%. На фоне пандемии максимальное падение составляло 2% (в апреле 2020 года, в период самого жесткого локдауна).



«По сравнению с мартом 2022 года в апреле снижение оказалось еще более сильным – на 8,3%. Это объясняется тем, что в марте реальная заработная плата выросла на 3,6%, показав самую высокую динамику за последние годы. В Росстате объясняли такой «всплеск» двумя факторами: во-первых, выплатами годовых и квартальных бонусов и премий, а во-вторых, индексацией зарплаты работников организаций, связанной с ростом инфляции в феврале-марте. В ведомстве отмечали, что весенний рост показателя был характерен для большинства предшествующих лет. Например, в апреле 2021 года реальная зарплата выросла на 13,8%, а в апреле 2019-го на 8,4%», – говорится в докладе российской статистической службы.



В целом за январь-апрель зарплаты в реальном выражении увеличились на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В апреле снижение реальных зарплат произошло на фоне ускорения годовой инфляции до 17,83%. Более высокий темп роста цен в последний раз фиксировался в январе 2002 года (18,96%).



При этом, по данным Росстата, в номинальном выражении среднемесячная зарплата в апреле составила 62 269 руб., увеличившись на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что касается отраслей экономики, то наибольшее снижение номинальных поступлений в годовом выражении здесь было зафиксировано в добыче нефти и природного газа (минус 13,7%) и в производстве автотранспортных средств (минус 4,6%).

Сильнее всего увеличились зарплаты в таких отраслях, как деятельность трубопроводного транспорта (+75%), почтовая связь и курьерская деятельность (+36,3%), добыча угля (+20,9%).

Москва, Иван Бабурин

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