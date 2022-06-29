Минэкономразвития не признаёт санкции форс-мажором

Замминистра экономического развития Алексей Херсонцев в среду, 29 июня, заявил, что министерство не поддержало законопроект о признании недружественных действий иностранных государств форс-мажором на уровне закона, – сообщает Интерфакс.

«Мы выступили противниками данных изменений. На наш взгляд, мы должны были сделать все, чтобы текущая ситуация не приводила к тому, чтобы какая-то из сторон становилась сильнее в силу того, что законодатель начал ее как-то чуть-чуть больше защищать. Во внутрироссийских хозяйственных отношенияхважно не запустить эффект домино, когда все бы начали по формальным «санкционным» основаниям отказываться от исполнения обязательств. Именно поэтому было предложено не предопределять для внутрироссийских хозяйственных отношений отнесение к форс-мажору ситуаций, сложившихся в силу недружественных действий иностранных государств», – сказал Херсонцев в ходе сессии «Непреодолимая сила и невозможность исполнения в условиях санкций» на X Петербургском международном юридическом форуме.

Сообщается, что глава комитета по госстроительству Госдумы Павел Крашенинников внес законопроект, который устанавливает, что если обязательства по контрактам невозможно выполнить из-за санкций, то они автоматически прекращаются. В случае же временного характера затруднений ответственная за исполнение договора сторона освобождается от ответственности (санкций и неустоек), а вторая получает возможность отказаться от договора, но обязана предупредить об этом заблаговременно.

Объясняя, почему идея Крашенинникова не была поддержана, Херсонцев заявил: «Мы считаем, что здесь было важно подчеркнуть, что стороны договора должны договариваться и дальше о том, как выходить из трудной ситуации».

Как сообщает Интерфакс, сейчас суды на основании обстоятельств каждого конкретного спора определяют, был форс-мажор (негативное развитие ситуации, которое стороны договора не могли предвидеть, – ред.) или не был, важное значение при этом имеет заключение Торгово-промышленной палаты об обстоятельствах непреодолимой силы. Если контракт разрывается из-за форс-мажора, то компании могут избежать финансовой ответственности в виде неустоек и штрафов.

Следует отметить, что после введения антироссийских санкций был подготовлен законопроект о признании западных санкций форс-мажором, предусматривающий внесение изменений в ряд статей ГК РФ.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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