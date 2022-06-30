«Газпром» за три осенних месяца заплатит в бюджет дополнительно более 1 триллиона рублей налогов

В Госдуме России в четверг, 30 июня, второе (основное) чтение прошел законопроект, согласно которому ПАО «Газпром» за осень заплатит в бюджет дополнительно 1,248 трлн. рублей налогов, – сообщают СМИ.

Как сообщили в профильном комитете Госдумы, корпорация обязана будет заплатить налоговую надбавку в 416 млрд. рублей за каждый осенний месяц.

Эти дополнительные налоговые платежи «Газпрома» почти точно совпадут с размером дивидендов в 1,244 трлн. рублей, которые компания планировала выплатить по итогам 2021 года

Ранее сегодня в ПАО «Газпром» заявили, что акционеры компании на годовом собрании не приняли решения по вопросам о распределении прибыли и о выплате дивидендов за 2021 год. Совет директоров холдинга рекомендовал выплату дивидендов за 2021 год в размере 52,53 рубля на акцию. Всего на выплату дивидендов за 2021 год планировалось направить 1,244 трлн. рублей. Этот показатель должен был стать рекордным как для «Газпрома», так и для российских публичных компаний.

Следует отметить, что чистая прибыль ПАО «Газпром» за прошедший год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) достигла 2,093 трлн. рублей.

Москва, Иван Бабурин

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