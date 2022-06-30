Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере

Президент России Владимир Путин в четверг, 30 июня, подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится: «Установить, что в связи с угрозой возникновения ЧС природного и техногенного характера, угрозой жизни и безопасности людей, угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ, возникшими в результате нарушения некоторыми иностранными юрлицами и физлицами обстоятельств, которые связаны с исполнением соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа <...>, в отношении этих иностранных лиц и находящихся под их контролем лиц применяются следующие специальные экономические меры».

Также, указом предписывается сменить оператора проекта «Сахалин-2» на новое юрлицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy.

В соответствии с документом, все права и обязанности «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», которая работает на основе соглашения о разделе продукции, перейдут созданной правительством компании. Имущество «Сахалин Энерджи» переходит в собственность Российской Федерации и передается в безвозмездное пользование созданной правительством компании.



На сегодняшний день акционерами «Сахалин Энерджи» являются «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), а также Mitsui & Co. (12,5%) и Mitsubishi (10%).

«Меры вводятся в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций. Главная цель документа – защита национальных интересов Российской Федерации», – говорится в указе, подписанном президентом России.

Москва, Иван Бабурин

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