Косметику хотят исключить из параллельного импорта

Производители косметики просят исключить их продукцию из параллельного импорта. Многие иностранные компании по-прежнему производят товары этой категории в России и теперь сталкиваются с конкуренцией продукции под своим же брендом из других стран. Об этом сообщается в письме ассоциации «Русбренд», направленном в Минпромторг.

В обращении речь идет об исключении из списка товаров, для которых легализован параллельный импорт, косметики и парфюмерии, моющих средств и капсул для приготовления кофе таких марок как Nivea, Rexona, Shamtu, Vanish, Cillit, Domestos, а также «Чистая линия», «Сто рецептов красоты» и других. Бренды продолжают производство этих товаров в РФ либо самостоятельно ввозят их по прямому импорту, пишут «Известия».

«Исключение этих брендов из параллельного импорта необходимо как для покупателей, так и для производителей, – сказал исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. – Прежде всего такой подход позволит отмести контрафактную продукцию, которая может попасть на рынок под видом параллельного импорта. Плюс это защитит правообладателей, которые работают в РФ, от репутационных рисков – столкнуться с некачественным, фейковым товаром, который воспримут как настоящий».

Кроме того, что на рынок может поступить некачественная продукция, есть проблема с товаром качественным, но произведенным с учетом особенностей других стран. Так производители учитывают много характеристик: жесткость воды на локальном рынке, типы кожи местных покупателей и другие, поясняет эксперт. Поэтому даже настоящий товар, произведенный для другой страны, могут воспринять как продукцию со сниженным качеством.

При подготовке изменений в приказ о параллельном импорте Минпромторг рассмотрит предложения «Русбренда», сказали в ведомстве. «Одним из оснований для включения в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, было прекращение не только производства, но и отгрузок продукции в Россию, – добавили в министерстве. – Продолжение производства какой-либо продукции на территории РФ необязательно означает продолжение поставок этих товаров в российский ритейл».

Пекин, Зоя Осколкова

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