Польша призвала Евросоюз отказаться от зеленой энергетики

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник, 4 июля, заявил, что Евросоюзу для обеспечения своей энергетической безопасности нужно временно вернуться к использованию традиционных источников энергии, включая уголь, отказавшись от зеленой энергетики, – сообщает Financial Times.

В своей статье, опубликованной в Financial Times, польский премьер пишет: «Зеленый переход не может быть осуществлен за счет базовой безопасности Евросоюза . И если ситуация вынуждает нас к этому, то мы должны без колебаний временно вернуться к традиционным источникам энергии. Даже если краткосрочный возврат к углю означает отсрочку наших амбициозных климатических целей, он может быть необходимым условием сохранения сильного европейского общества».

По словам Моравецкого, «правительство Польши уже давно призывает к изменениям, которые заблокируют искусственное повышение цен на энергоносители».

Как отмечают СМИ, в понедельник польское министерство климата и окружающей среды на 60 дней отменило требования к качеству угля, используемого для отопления.

Варшава, Иван Бабурин

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