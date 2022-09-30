Билл Гейтс призвал переходить на «грязную» энергетику ради отказа от топлива из России

Миллиардер Билл Гейтс считает, что мир способен отказаться от энергоносителей из России в течение 10 лет. При этом на время можно отказаться от «зеленого» курса. Об этом бизнесмен рассказал агентству Bloomberg.

Гейтс считает, что необходимо вернуться к использованию «грязных» источников энергии ради спасения мировой экономики и отказа от энергоносителей из России. Сооснователь Microsoft призвал провести расконсервацию угольных электростанций в Европе и открывать новые газовые месторождения.

«Стоит ли открывать угольные электростанции? Думаю да. Нужно быть прагматичными. Следует ли вновь открыть газовое месторождение в Нидерландах? Скорее всего да. Это очень сложный набор компромиссов. Очень неожиданный для нас. Думаю, в долгосрочной перспективе это все равно будет хорошо для климата», – отметил Гейтс.

По его словам, сейчас важно сохранить экономики развитых стран и уровень жизни людей, даже если при этом выбросы в атмосферу значительно возрастут. Если удастся сохранить комфортные условия для населения и бизнеса, то и дальнейший процесс перехода к «зеленой» энергетике будет легче проводить.

Ранее в Японии назвали полным провалом и катастрофой зеленую политику Евросоюза. Возобновление добычи и рост закупок ископаемых энергоресурсов ударили по развивающимся странам.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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