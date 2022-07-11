Французские заводы переходят с газа на мазут

Компании во Франции устанавливают оборудование, способное подавать на агрегаты энергию из мазута. Бизнес подстраховывается на случай полного прекращения поставок голубого топлива из России, передает Reuters.

В выходные во Франции прошел экономический форум Rencontres Economiques. На нем многие производители заявили, что готовы к перебоям в подаче газа.

«Мы переоборудовали наши котлы так, что они могут работать на газе или мазуте, и мы можем даже переключиться на уголь, если потребуется», – приводит агентство слова главы производителя шин Michelin Флорана Менего.

Глава французского Минфина Брюно Ле Мэр допустил полное прекращение поставок российского газа в Европу. Власти уже работают над списком компаний, которым понадобится приоритетная поддержка в случае сбоя поставок.

Правительство Германии также одобрила запуск работающих на угле и нефти ТЭЦ ради укрепления энергетической безопасности страны. «Резерв заменителей газа» должен быть подготовлен к концу марта 2023 года. В то же время Еврокомиссия призвала страны Евросоюза не возвращаться к «грязным» источникам энергии и больше инвестировать в «зеленую» энергетику.

Поставки газа по «Северному потоку» с утра 11 июля полностью остановлены на время планового техобслуживания газопровода. Возобновить прокачку голубого топлива планируется 21 июля.

Париж, Наталья Рязанова

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