Правительство ФРГ одобрило замену газа на уголь и нефть

Правительство Германии одобрило законопроект о запуске работающих на угле и нефти ТЭЦ. Власти уверены, что это укрепит энергетическую безопасность страны, считает заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.

Дополнительные электростанции подключат, если в стране случится дефицит газа. Так страна сможет потреблять меньше «голубого топлива» и меньше зависеть от поставок из России. «Резерв заменителей газа» должен быть подготовлен к концу марта 2023 года, пишет агентство «Прайм».

В начале апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна полностью откажется от российского угля за 120 дней. Германия планировала заменить российский уголь поставками из США, Южной Африки, Колумбии, Мозамбика и Индонезии.

Эксперты предупредили, что Европа не сможет обойтись без российского газа, если не откажется от планов перехода на зеленую энергетику. В частности, власти ЕС согласовали план, по которому энергоемкие производства снова переведут на уголь и мазут, чтобы не останавливать заводы после введения эмбарго на российский газ.

Берлин, Наталья Рязанова

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