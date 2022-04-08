Германия планирует отказаться от угля из России за четыре месяца

Германия намерена полностью прекратить закупки российского угля за 120 дней, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Власти будут действовать в русле введения ЕС эмбарго на поставки твердого топлива из России.

Страны ЕС пришли к соглашению от отказе от закупок угля в России. Планируется, что решение вступит в силу через три месяца после оглашения. Япония тоже поэтапно уменьшит импорт российского угля и будет стремиться к полному прекращению поставок.

«Считаю, что необходимо использовать этот переходный период. Нам и компаниям нужно время на подготовку, нужно время на поиск новых источников, компании это уже делают», – сказал Шольц после совещания с главами федеральных земель Германии.

Аналитики подсчитали, что отказ Европы покупать уголь обойдется России в 4 млрд евро в год. Ассоциация импортеров угля Германии считает, что российский уголь можно заменить поставками из США, Южной Африки, Колумбии, Мозамбика и Индонезии. Закупку возможно наладить уже «к следующей зиме», но значительно дороже, пишет AP.

Германия получает большую часть электроэнергии от угольных ТЭЦ. Эксперты призвали немцев приготовиться к новому росту цен на электричество в связи со сменой поставщиков угля. На фоне анонса введения эмбарго фьючерсы на уголь на европейском рынке уже подорожали с 255 долларов за тонну до 290 долларов.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек подтвредил, что немедленный отказ от российского угля привел бы к дефициту твердого топлива в Германии.

Член комитета бундестага по энергетике Штеффен Котре спрогнозировал возвращение ЕС к угольным электростанциям в случае отказа от российских нефти и газа. Только газа Европа закупает почти 155 млрд кубов, а к концу года намерена оставить лишь треть этого объема.

Берлин, Наталья Рязанова

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