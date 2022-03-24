В Германии признали угрозу деиндустриализации на фоне энергокризиса

Евросоюзу грозит возвращение к угольным электростанциям из-за стремления отказаться от российских нефти и газа, считает член комитета бундестага по энергетике Штеффен Котре («Альтернатива для Германии»). Это значительно отодвинет сроки перехода на зеленую энергию.

По мнению депутата, Германии и другим странам ЕС придется и дальше более активно использовать уголь и АЭС, чтобы пережить энергокризис с растущими ценами на топливо. Это единственный выход при условии отказа от российских энергоносителей. Ведь только газа Европа закупает почти 155 млрд кубов, а к концу года намерена оставить лишь треть этого объема.

Если Германия не откажется от ряда инициатив по «Зеленой сделке», цены продолжат расти, а в энергоемким производствам аммиака, стали и алюминия грозит деиндустриализация, уверен депутат.

«С ростом цен на сырье, инфляцией граждане просто будут не способны платить налоги для реализации климатических мер», – сказал Штеффен Котре в беседе с «Известиями».

Так, Бельгия уже отложила на 10 лет отказ от атомных электростанций, чтобы избежать дефицита энергии. Германия планировала остановить все АЭС к концу 2022 года, а угольные электростанции – к 2038 году. Но в правительстве все чаще высказываются за продление использования угля, только бы снизить закупки российского топлива.

Напомним, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Европа не сможет немедленно отказаться от российских энергоресурсов. А вот у России есть альтернативы европейскому рынку, которые она успешно развивает.

Главы профсоюзов в Германии обвинили руководство страны в экономическом кризисе из-за ошибок власти. По их мнению, антироссийские санкции только усугубят положение страны.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»