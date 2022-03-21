Новак назвал невозможным быстрый отказ Европы от российских газа и нефти

Европа не сможет немедленно отказаться от российских энергоресурсов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. На случай вероятного эмбарго у России уже есть альтернативы европейскому рынку.

Новак уверен, что отказал от нефти и газа в ближайшее время не произойдет.

«Это в настоящее время точно невозможно. По нефти то же самое, сейчас заместить российскую нефть невозможно. В крайнем случае диверсифицируем поставки в направлении азиатских рынков, там и рынок растет выше мирового в среднем», – цитирует вице-премьера ТАСС.

Правительство обсуждает меры поддержки для нефтесервисной отрасли ради сохранения уровня добычи нефти и газа на текущих уровнях. Уход из России зарубежных нефтесервисных компаний также значительно не повлияет на ситуацию, добавил чиновник. Сотрудники все равно останутся работать в отрасли, а это ценные кадры.

«Достаточно высокий уровень компетенций у наших компаний. В иностранных компаниях работают наши люди, поэтому, даже если объявят об уходе, они все равно продолжат работать», – сказал Новак.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Евросоюз намерен обсудить вероятность отказа от импорта российской нефти. Такая мера предложена в связи с военной операцией на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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