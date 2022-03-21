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Понедельник, 21 марта 2022, 13:31 мск

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Боррель подтвердил обсуждение введения нефтяного эмбарго против РФ

Жозеп Боррель, фото: flipboard.com

Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза обсудят возможность отказа от импорта российской нефти из-за спецоперации на Украине.

«Министры будут обсуждать этот вопрос», – сказал политик журналистам (цитата по ТАСС).

В понедельник, 21 марта, глава дипломатии Евросоюза прибыл на заседание Совета ЕС в Брюсселе.

Ранее сегодня Reuters со ссылкой дипломатические источники ЕС сообщил, что власти Евросоюза рассмотрят возможность введения запрета на импорт странами Евросоюза российской нефти. Ранее такое решение приняли США и Великобритания. Отмечалось, что вопрос расширения санкций против России будут обсуждать на этой неделе лидеры Евросоюза и президент США Джо Байден на саммитах в рамках ЕС, G7 и НАТО.

В Кремле между тем оценили последствия возможного введения эмбарго на поставки российской нефти. «Такое эмбарго очень серьезно повлияет на мировой нефтяной рынок. Очень серьезно в худшую сторону повлияет на энергобаланс на Европейском континенте», – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, «американцы при этом останутся при своих», а «европейцам придется тяжело». «Наверное, это решение, которое ударит по всем», – заключил Песков.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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