Евросоюз задумался о введении нефтяного эмбарго в отношении России

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник обсудят пятый пакет антироссийских санкций. Также рассматривается возможность введения нефтяного эмбарго в отношении России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные дипломатические источники.

«Мы работаем над пятым раундом санкций, и предлагается (в санкционном списке – прим. ред.) много новых имен», – сказал высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности. Как отмечает агентство, вопрос расширения ограничительных мер против России будут рассматривать на этой неделе лидеры Евросоюза и президент США Джо Байден на саммитах в рамках ЕС, «Большой семерки» (G7) и НАТО.

Кроме того, в Брюсселе задумались о введении запрета на импорт странами Евросоюза российской нефти. Ранее такое решение приняли США и Великобритания.

По данным собеседников Reuters, страны Балтии, включая Литву, настаивают на нефтяном эмбарго против России как на следующем логическом шаге в вопросе санкционного давления на Москву. Вместе с тем, Германия предостерегает от поспешных решений из-за и без того высоких цен на энергоносители в Европе. В Берлине опасаются, что Россия в ответ на отказ от российской нефти может прекратить поставки газа по «Северному потоку – 1». Ранее Москва предупредила, что санкции ЕС в отношении российской нефти могут побудить ее остановить поставки «голубого топлива» по этому газопроводу, напоминает агентство.

Евросоюз на 40% зависит от поставок российского газа. Германия при этом является крупнейшим покупателем российской нефти в ЕС.

Как заявили источники в дипломатических кругах ЕС, «российская химическая атака» на Украине или «массированная бомбардировка Киева» могут стать поводом для введения энергетического эмбарго.

При этом неназванные дипломаты отмечают, что все решения ЕС о санкциях требуют консенсуса, однако допускают, что решающей окажется позиция Франции, которая в настоящее время председательствует в ЕС. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае ухудшения ситуации в Украине не должно быть «табу» в плане ужесточения санкций против России. «Эти санкции предназначены для того, чтобы заставить президента Путина по-новому оценить ситуацию», – заявил представитель французского президента. «Среди наших партнеров и среди стран, торгующих с Россией, есть те, кто более чувствительно относится к вопросу нефти и газа. Тем не менее, как сказал президент, никаких табу нет», – отметил он.

США, Евросоюз, Британия и другие страны ввели несколько пакетов антироссийских санкций в ответ на военную спецоперацию Минобороны РФ на Украине, которая проводится с 24 февраля по решению президента Владимира Путина. Рестрикции затронули Центробанк России, банковскую, нефтегазодобывающую отрасли, оборонный сектор, авиацию, кремлевских и правительственных чиновников, а также представителей крупного бизнеса.

Москва, Наталья Петрова

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