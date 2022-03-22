Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против нефтяной отрасли России

Странам Евросоюза пока не удалось согласовать санкции против энергосектора России, в частности, нефтяной отрасли. Об этом заявила финский министр по делам Европы Тютти Туппурайнен.

«Мы не договорились по санкциям в энергетике, но они не исключены, мы должны рассматривать возможность таких санкций в энергетике», – приводит слова министра РИА «Новости». По ее мнению, «рассмотрение таких санкций также важно для членов ЕС».

Ранее сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против санкций в отношении российских энергоносителей. По его словам, венгерская сторона не поддержит рестрикции, ставящие под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии. Об этом министр заявил в видеообращении в соцсетях по итогам совета глав МИД стран Еверосоюза.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе не принимали никаких решений по санкциям в отношении российской нефтяной отрасли, хотя этот вопрос обсуждался. Он также сообщил, что на текущей неделе новых санкций Евросоюза против России не ожидается.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза рассмотрят возможность введения запрета на импорт странами Евросоюза российской нефти. Ранее такое решение приняли США и Великобритания. Вопрос расширения санкций против России будут обсуждать на этой неделе лидеры Евросоюза и президент США Джо Байден на саммитах в рамках ЕС, G7 и НАТО.

Москва, Наталья Петрова

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